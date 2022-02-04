Тело расчлененной в России королевы красоты наконец нашли

Поиски тела убитой женщины продолжались несколько дней.

В России обнаружили тело зверски убитой мужем "Мисс Кузбасс 2010" Ксении Сапожковой.

Об этом изданию Lenta рассказали в столичном управлении Следственного комитета.

Отмечается, что расчлененное тело женщины было обнаружено 4 февраля в лесопарке на территории Новой Москвы.

Муж погибшей 36-летний бизнесмен Александр Попов сознался в содеянном и дал подробные показания следователям. Расследование дела продолжается.

Как сообщалось ранее, 11 января мужчина заявил в полицию, что его жена пропала и рассказал, что та якобы поехала отдыхать в Дубай (ОАЭ) еще в августе, но относительно недавно перестала выходить на связь.

В ходе расследования стало понятно, что Сапожкова страну не покидала. Позже Попов сознался, что убил жену и расчленил ее тело, после чего сбросил ее останки в реку. Чтобы скрыть следы, он придумал историю с отдыхом в Дубае и еще несколько месяцев вел Инстаграм-аккаунт женщины, а потому ее родные и близкие верили, что она действительно уехала на курорт.

Как пишет Readovka, об убийстве было известно другу Попова. Он служил в ОМОНе, помогал "заметать следы" и приглядывал за дочерью пары, пока убийца избавлялся от тела.

Известно, что Сапожкова в 2010 году стала обладательницей титула "Мисс Кузбасс", кроме того она работала в модельном бизнесе и даже участвовала в конкурсе "Мисс Россия". У нее осталась маленькая дочь.