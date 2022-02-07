Укр

"Взял лопату, вернулся": муж "Мисс Кузбасс" рассказал, как избавлялся от тела жестоко убитой им жены

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Муж убил Ксению Сапожкову во время ссоры Новость обновлена 07 февраля 2022, 12:40
Муж убил Ксению Сапожкову во время ссоры

В сети появились новые подробности в деле убитой Ксении Сапожковой.

Дело о жестоком убийстве "Мисс-Кузбасс-2010" 30-летней Ксении Сапожковой получило продолжение. Супруг королевы красоты, 36-летний Александр Попов, признался в убийстве жены и подробно рассказал правоохранителям все подробности преступления.

Муж Ксении Сапожковой показал криминалистам место, где закопал тело жены, которую убил во время очередного скандала. Видео с места преступления распространил Следственный комитет.

"Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать", — рассказал следователю мужчина.

Что случилось с Ксенией Сапожковой

31 января стало известно, что "Мисс Кузбасс" Ксению Сапожкову убили в Москве. 11 января ее муж Александр Попов, кстати, руководитель одного из отделов метро в Москве, заявил об исчезновении своей жены, сказав, что та еще в августе 2021 года улетела в Дубай на отдых и не вернулась.

В ходе расследования было установлено, что Сапожкова не покидала границы РФ и в Дубай не улетала. В это время страницы в социальных сетях от имени Ксении вёл ее сам Попов.

Сначала Александр Попов сообщал, что тело своей супруги он расчленил и выбросил в реку, однако это оказалось неправдой. Тело было обнаружено в лесопарке на территории Новой Москвы.

Добавим, что у супругов есть общая 6-летняя дочь, которую мужчина отправил в Новокузнецк к родственникам Ксении. У Попова также есть еще ребенок от первого брака.

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#Убийство #Ксения Сапожкова
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