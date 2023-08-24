У Польщі спалах небезпечної хвороби, померлих вже п’ятеро, хворих десятки: що відомо

Бактерія любить вологість та підвищений вміст вуглекислого газу

У польському місті Жешув спалах легіонельозу. Підтверджено 71 випадок захворювання, інфекція викликає важку пневмонію, п’ятеро людей уже померли.

Про це повідомляє Polsat. 50 із хворих — жителі самого Жешува, решта — з околиць.

Померлі від ускладнень хвороби — люди похилого віку, які мали супутні захворювання, у тому числі онкологічні. Інші пацієнти перебувають у різних відділеннях міських шпиталів.

У Жешуві скликали кризовий штаб, який вирішив вимкнути усі фонтани, дослідити міський водопровід та взяти проби води. Результати дослідження очікуються у понеділок, 27 серпня. Перевіряються й трубопроводи у будинках заражених.

"Бактерія любить вологість та підвищений вміст вуглекислого газу. Якщо в будь-якій частині мережі труби гарячої води тісно сусідять із трубами холодної води — там створюються оптимальні умови для розвитку бактерій", — пояснив колишній головний санітарний інспектор Мартін Пособкевич.

Крім того, у місті проводиться додаткова дезінфекція води за допомогою збільшення дози хлору. Процедура не є небезпечною для мешканців.

Представник Університетської клінічної лікарні Анджей Срок закликав мешканців регіону зберігати спокій. За його словами, інфекція не є небезпечною для людей, у яких відсутні інші тяжкі захворювання.

Для довідки: Легіонельоз — гостре інфекційне захворювання, яке викликають мікроорганізми роду Legionella. Воно супроводжується лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легень, центральної нервової системи, органів травлення. В особливо тяжких випадках може призвести до поліорганної недостатності. За словами медиків, симптоми захворювання можна переплутати із ковідом.

Як повідомляв "Телеграф", у росії постійно зростає кількість хворих на сифіліс — захворювання, яке вражає шкіру, внутрішні органи і навіть нервову систему. Воно передається статевим шляхом.