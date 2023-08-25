Причетна росія? У Польщі зростає кількість померлих від небезпечної хвороби

Справою зайнялося агентство внутрішньої безпеки Польщі

У польському місті Жешув та його околицях збільшується кількість жертв і заражених "хворобою легіонерів" (Легіонельоз). Місцеві спецслужби розслідують версію про навмисне втручання у систему водопостачання, яка, за деякими даними, є джерелом зараження.

За інформацією The Guardian, яка посилається на дані місцевої влади, бактерії, що викликають хворобу, були виявлені вже у 113 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві та його околицях. Сім загиблих були віком від 64 до 95 років та мали інші захворювання.

Заступник координатора спеціальних служб Станіслав Жарін повідомив, що агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує спалах, щоб унеможливити умисну діяльність. Він називає це рутиною, але також зазначає, що потрібно перевірити різні сценарії. За його словами, це включало виключення будь-якої можливої участі росії.

Легіонельоз є гострим інфекційним захворюванням, яке викликають мікроорганізми роду Legionella. Воно супроводжується лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легень, центральної нервової системи, органів травлення. В особливо тяжких випадках може призвести до поліорганної недостатності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Польщі впіймали російських шпигунів "Вагнера":