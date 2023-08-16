Російські шпигуни біля бази ВПС. В Британії новий гучний скандал

Один з російських шпигунів завів собі емейл з цифрами 007, порівнюючи себе із Джеймсом Бондом

У Великій Британії, яка час від часу страждає від різних шпигунських екшенів, як-от отруєння у Солсбері чи жучки в урядових автівках, розкрилися деталі нового скандалу. У передмісті Лондона заарештували цілу шпигунську мережу, що влаштувалася прямо під боком бази ВПС, яку використовують міністри та королівська родина.

Усі вони були болгарами та жили у Британії тривалий час під виглядом звичайних емігрантів. Розповідаємо про цю загадкову ситуацію детальніше:

Носили тістечка сусідам і шпигували за ВПС

Антитерористична поліція Британії заарештувала трьох болгар, членів російської шпигунської групи: Орліна Руссева, Бізера Джамбазова чи Катрін Іванову. Усі вони понад десятиліття жили в передмісті Лондона, працювали на непримітних роботах та пригощали сусідів тістечками й пирогами.

Джамбазов та Іванова видавали себе за пару

41-річний Бізер Джамбазов працював водієм у лікарні, а 31-річна Катрін Іванова була лаборанткою приватної медичної компанії. Вони були парою та мешкали у Харроу, куди переїхали 10 років тому з Болгарії.

Також Джамбазов та Іванова керували громадською організацією Bulgarian Social Platform, яка надавала послуги болгарам з адаптацією у Великій Британії. Вона нібито знайомила їх з "культурою та нормами британського суспільства". У державних документах Болгарії також зазначено, що вони працюють у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагають емігрантам голосувати на виборах у Болгарії. За даними Companies House, Джамбазов також має власний бізнес під назвою BI Business Investment Ltd з 2016 року.

Болгарський центр, яким керувало подружжя

Вважається, що третього обвинуваченого, Руссева, заарештували в закинутому приморському гостьовому будинку, який належить болгарській бізнесменці. Сам Руссев переїхав до Великобританії в 2009 році, спочатку три роки пропрацював техніком у сфері фінансових послуг. У профілі в LinkedIn він стверджує, що володів бізнесом, який займається перехопленням електронних сигналів. Він також каже, що був радником Міністерства енергетики Болгарії.

Що про них вдалося з'ясувати

Інформація про те, що саме намагалися розвідати троє болгар у Британії — засекречена. Але місцевим ЗМІ вже вдалося з'ясувати, що усі троє спочатку були заарештовані за підозрою у вчиненні злочинів відповідно до Закону про державну таємницю, але згодом були звинувачені у зберіганні фальшивих документів. У них вдома виявили схованку з підробленими паспортами, посвідченнями особи, водійськими правами Британії та різних європейських країн.

The Times також пише, що у них знайшли підроблені журналістські посвідчення та одяг для каналів Discovery і National Geographic, що дає змогу припустити, що ці троє могли видавати себе за журналістів в операціях зі спостереження. Операції спостереження, як підозрюють, проводилися в Лондоні, Німеччині та Чорногорії.

Вважається, що операцією керував Руссев з пансіонату в Грейт-Ярмуті, штат Норфолк, з обладнанням для підробки паперів, нібито знайденим у його кімнаті. У своїй електронній адресі Руссев використовував 007 — кодове ім'я британського шпигуна Джеймса Бонда.

The Telegraph повідомляє, що шпигунська група винаймала житло в одній милі (1, 6 км) від військового об'єкта — бази ВПС. Члени королівської сім'ї регулярно використовують цю базу для польотів за кордон, її також часто використовують міністри та глави іноземних держав.

Один сусід на вулиці Нортхолта описав, як Джамбазов намагався встановити величезну супутникову антену збоку від власності, але вона була повернена в інший бік від антен на вулиці. Джамбазов також встановив камеру біля помешкання незабаром після переїзду.

"Я чітко пам’ятаю одну зустріч, коли я йшов за ним у багатоквартирний будинок, і ми розмовляли, і він сказав мені, що працює на Інтерпол. Він здавався впевненим і щирим у тому, що говорив. У мене не було причин сумніватися в ньому. Він був впевненою людиною, не боявся бути поміченим. Їздив на чорному BMW", — розповів один із сусідів виданню.

Сусіди та знайомі в шоку

Власниця квартири, яку вони орендували, розповіла MailOnline, що не знала, що її орендарі перебувають у центрі розслідування національної безпеки. Вони завжди платили за квартиру вчасно та успішно пройшли перевірку агентами перед початком оренди. Проте власниця квартири була шокована, коли поліціянти під час обшуку знайшли у них гори випивки.

"Це було більше схоже на паб, там було так багато алкоголю, були десятки пляшок віскі та джину. Я знаю, що люди люблять випити, але я ніколи не бачила стільки пляшок", — каже власниця.

Також вона пригадує, що оселя виглядала порожньою, бо на стінах не було фотографій сім’ї, не було атмосфери дому.

Сусідка Морі Калай, яка живе в тому ж багатоквартирному будинку, сказала, що вони були "непримітними" і не намагалися товаришувати з іншими мешканцями. А власник кафе Саймон Корсіні згадує, що вони завжди замовляли там "суперсніданок" із чотирма шматочками хліба. Чоловік заходив сюди досить часто і також просив млинців.

"Це не те, чого ви очікуєте, і це справжній шок. Я щойно повернувся з відпустки на півдні Франції, і це не те що ви очікуєте почути".

Він пригадує, як поліціянти в цивільному сиділи в кафе до двох тижнів, а інші стояли навпроти багатоквартирного будинку, де жила пара.

Наразі усі троє ще не визнали про свою провину і, як очікується, постануть перед судом в Олд-Бейлі. Поки вони перебувають під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кракові та Варшаві зловили російських шпигунів "Вагнера".