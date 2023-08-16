Российские шпионы возле базы ВВС. В Британии новый громкий скандал

Один из шпионов завел себе эмейл с цифрами 007, сравнивая себя с Джеймсом Бондом

В Великобритании, которая время от времени страдает от различных шпионских экшенов, таких, как отравление у Солсбери или жучки в правительственных машинах, раскрылись детали нового скандала. В пригороде Лондона арестовали целую шпионскую сеть, устроившуюся прямо под боком базы ВВС, которую используют министры и королевская семья.

Все они были болгарами и жили в Британии длительное время под видом обычных эмигрантов. Рассказываем об этой загадочной ситуации подробнее:

Носили пирожные соседям и шпионили за ВВС

Антитеррористическая полиция Британии арестовала трех болгар, членов российской шпионской группы: Орлина Руссева, Бизера Джамбазова или Катрин Иванову. Все они более десяти лет жили в пригороде Лондона, работали на неприметных работах и угощали соседей пирожными и пирожными.

Джамбазов и Иванова выдавали себя за пару

41-летний Бизер Джамбазов работал водителем в больнице, а 31-летняя Катрин Иванова была лаборанткой частной медицинской компании. Они были парой и жили в Харроу, куда переехали 10 лет назад из Болгарии.

Также Джамбазов и Иванова руководили общественной организацией Bulgarian Social Platform, предоставлявшей услуги болгарам с адаптацией в Великобритании. Она якобы знакомила их с "культурой и нормами британского общества". В документах Болгарии также отмечено, что они работают в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогают эмигрантам голосовать на выборах в Болгарии. По данным Companies House, Джамбазов также имеет свой бизнес под названием BI Business Investment Ltd с 2016 года.

Болгарский центр, которым управляли супруги

Считается, что третьего обвиняемого, Руссева, арестовали в заброшенном приморском гостевом доме, принадлежащем болгарской бизнесвумен. Сам Руссев переехал в Великобританию в 2009 году, сначала три года проработал техником в сфере финансовых услуг. В профиле в LinkedIn он утверждает, что владел бизнесом, занимающимся перехватом электронных сигналов. Он также говорит, что был советником министерства энергетики Болгарии.

Что о них удалось выяснить

Информация, что пытались разведать трое болгар в Британии — засекречена. Но местным СМИ уже удалось выяснить, что все трое изначально были арестованы по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о государственной тайне, но впоследствии обвинялись в хранении фальшивых документов. У них дома обнаружили тайник с поддельными паспортами, удостоверениями личности, водительскими правами Британии и разных европейских стран.

The Times также пишет, что у них нашли поддельные журналистские удостоверения и одежду для каналов Discovery и National Geographic, что позволяет предположить, что эти трое могли выдавать себя за журналистов в операциях по наблюдению. Операции слежения, как подозревают, проводились в Лондоне, Германии и Черногории.

Считается, что операцией руководил Руссев из пансионата в Грейт-Ярмуте, штат Норфолк, с оборудованием для подделки бумаг, якобы найденным в его комнате. В своем электронном адресе Руссев использовал 007 — кодовое имя британского шпиона Джеймса Бонда.

The Telegraph сообщает, что шпионская группа снимала жилье в одной миле (1,6 км) от военного объекта – базы ВВС. Члены королевской семьи регулярно используют эту базу для полетов за границу, ее часто используют министры и главы иностранных государств.

Один сосед на улице Нортхолта описал, как Джамбазов пытался установить огромную спутниковую антенну со стороны собственности, но она была повернута в другую сторону от антенн на улице. Джамбазов также установил камеру возле дома вскоре после переезда.

"Я четко помню одну встречу, когда я шел за ним в многоквартирный дом, и мы разговаривали, и он сказал мне, что работает на Интерполе. Он казался уверенным и искренним в том, что говорил. У меня не было причин сомневаться в нем. Он был уверенным человеком, не боялся быть замеченным. Ездил на черном BMW", — рассказал один из соседей изданию.

Соседи и знакомые в шоке

Владелец квартиры, которую они арендовали, рассказала MailOnline, что не знала, что ее арендаторы находятся в центре расследования национальной безопасности. Они всегда платили за квартиру вовремя и прошли проверку агентами перед началом аренды. Однако владелица квартиры была шокирована, когда полицейские во время обыска обнаружили у них горы выпивки.

"Это было больше похоже на паб, там было так много алкоголя, было десятки бутылок виски и джина. Я знаю, что люди любят выпить, но я никогда не видела столько бутылок", — говорит владелица.

Также она напоминает, что дом выглядел пустым, потому что на стенах не было фотографий семьи, не было атмосферы дома.

Соседка Мори Калай, живущая в том же многоквартирном доме, сказала, что они были "неприметны" и не пытались дружить с другими жителями. А владелец кафе Саймон Корсини вспоминает, что они всегда заказывали там "суперзавтрак" с четырьмя кусочками хлеба. Муж заходил сюда довольно часто и тоже просил блинов.

"Это не то, чего вы ожидаете, и это настоящий шок. Я только что вернулся из отпуска на юге Франции, и это не то, что вы ожидаете услышать".

Он вспоминает, как полицейские в штатском сидели в кафе до двух недель, а другие стояли напротив многоквартирного дома, где жила пара.

Все трое еще не признали свою вину и, как ожидается, предстанут перед судом в Олд-Бейли. Пока они находятся под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кракове и Варшаве поймали русских шпионов "Вагнера".