Пропаганды станет меньше: Латвия вводит новые штрафы для россиян

Некоторые украшения для авто приравняют к пропаганде военной агрессии рф

Полиция Латвии анонсировала введение штрафов за наклейки "Я русский!" на автомобилях. Теперь российской пропаганды, которая используется в информационной войне против Украины, в стране станет меньше.

Правоохранители, обнаружив такие надписи, будут требовать от автовладельцев немедленно убрать их и объяснить цель размещения надписей. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter (Х).

Латвийские полицейские назвали недопустимой практикой наклейки на автомобили с "потенциально провокационными надписями на русском языке". В ведомстве заявили, что с учетом нынешней геополитической ситуации и войны в Украине такие наклейки могут быть восприняты как одобрение военной агрессии со стороны россии или поддержка военных преступлений кремля.

Напомним, что еще в 2022 году Латвия объявила россию государством, поддерживающим терроризм. Местный Сейм заявил, что рф проводит "целенаправленный геноцид против украинского народа". В феврате текущего года в стране заблокировали ряд пропагандистских сайтов рф.

Введение штрафов за наклейки в Латвии – это реакция правоохранителей на опубликованную в соцсети Х (Twitter) фотографию машины с латвийским номером и надписью "Я — русская".

Напомним, что Латвия, Литва и Польша обсуждают возможности закрытия границы с Беларусью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша вслед за Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией запретит въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.