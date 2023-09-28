Столтенберг розповів, яку відповідь готує НАТО на падіння "шахедів" у Румунії

Альянс хоче збільшення кількості військ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який прибув 28 вересня з візитом до Києва, прокоментував падіння безпілотників та ракет на території країн Альянсу. На його думку, це дестабілізує ситуацію у цих регіонах.

Про це він заявив під час спільного із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві, повідомляє УНІАН. Генсек підкреслив, що наразі немає підтвердження того, що атаки на країни НАТО були цілеспрямованими.

"НАТО рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України… Вона представляє величезний ризик для всіх членів Альянсу. І тому з початку війни та навіть перед нею НАТО надає серйозну підтримку Україні. Що стосується уламків дронів у Румунії, то у нас немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу Росії на територію Альянсу", — заявив Столтенберг.

Він також значив, що російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звичайно, дестабілізують ситуацію у регіоні.

Генсек підкреслив, що НАТО прагне збільшити свою присутність у країнах, що межують з Україною, зокрема й в Румунії. Йдеться про збільшення кількості військ та літаків, встановлення системи моніторингу ситуації на кордоні та здійснення повітряного патрулювання.

Нагадаємо, в Румунії за 14 кілометрів від кордону з Україною виявили фрагменти, які, ймовірно, є частиною російського безпілотника.

Після цього Бухарест викликав російського посла та назвав постійні російські атаки порушенням міжнародного права та воєнними злочинами.