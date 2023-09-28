Столтенберг рассказал, какой ответ готовит НАТО на падение "шахедов" в Румынии

Альянс хочет увеличить количество войск

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший 28 сентября с визитом в Киев, прокомментировал падение беспилотников и ракет на территории стран Альянса. По его мнению, это дестабилизирует ситуацию в этих регионах.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга в Киеве, сообщает УНИАН. Генсек подчеркнул, что пока нет подтверждения того, что атаки на страны НАТО были целенаправленными.

"НАТО решительно осуждает грубую войну России против Украины… Она представляет огромный риск для всех членов Альянса. И поэтому с начала войны и даже перед ней НАТО оказывает серьезную поддержку Украине. Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это является результатом целенаправленного нападения России на территорию Альянса", — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют ситуацию в регионе.

Генсек подчеркнул, что НАТО стремится увеличить свое присутствие в странах, граничащих с Украиной, в том числе в Румынии. Речь идет об увеличении количества войск и самолетов, установлении системы мониторинга ситуации на границе и осуществлении воздушного патрулирования.

Напомним, в Румынии в 14 километрах от границы с Украиной обнаружили фрагменты, которые, вероятно, являются частью российского беспилотника.

После этого Бухарест вызвал русского посла и назвал постоянные русские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.