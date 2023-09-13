Укр

В Руминии снова вызвали "на ковер" российского посла: что произошло на этот раз

Автор
Наталия Демедюк Наталия Демедюк
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МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии Новость обновлена 13 сентября 2023, 22:35
МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. Фото Иллюстративное фото

МИД Руминии также проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними о ситуации на границе с Украиной

Румыния вызвала главу российской дипломатической миссии в Министерство иностранных дел "на ковер". Причиной стали найденные в 14 километрах от границы обломки от российского беспилотника. В МИДе назвали постоянные российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД. Подобный инцидент фиксируют на территории страны уже не в первый раз.

"В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона подобного используемым российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в жудке Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД решительно призывает к прекращению регулярных атак против украинского населения и гражданской инфраструктуры и безответственной эскалации со стороны России", – отмечается в официальном заявлении.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя найденные на территории страны обломки дронов, призвал не беспокоиться, отметив, что никакой опасности нет. Между тем, в МИДе усилили диалог с НАТО.

"МИД проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними по ситуации на границе между Румынией и Украиной. Также МИД безотлагательно вызывает руководителя дипломатической миссии РФ", – сообщили во внешнедипломатическом ведомстве Румынии.

Ранее Телеграф писал, что в сети показали кадры удара российского дрона Shahed-136 по территории Румынии. Инцидент с попаданием в территорию страны НАТО произошел 4 сентября.

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#Румыния #МИД #Беспилотник