Румыния изменяет правила: средства на аренду жилья украинские беженцы будут получать напрямую

Правительство страны отменяет программу "50/20" для большинства украинцев

В конце марта правительство Румынии – одной из стран, приютившей из-за войны тысячи украинцев, изменило подход к оказанию помощи беженцев. Теперь компенсацию расходов на жилье переселенцы будут получать напрямую.

Около года украинцы пользовались в Румынии поддержкой в рамках программы "50/20". Это размер выплат, которые получали граждане страны за поселение украинских беженцев, соответственно 50 лей/сутки на человека за жилье и 20 лей/сутки за питание. Владельцам гостиниц также компенсировали расходы из расчета 100 лей за человека, но не более 230 лей за номер. Но со временем государство стало задерживать расчеты и сейчас имеют долг перед собственниками жилья за несколько месяцев. Это приводило к тому, что румыны выселяли украинцев, потому что должны платить за коммунальные услуги.

В конце марта правительство пересмотрело формат помощи украинским беженцам. Теперь они будут напрямую получать средства на оплату аренды за жилье из расчета 2000 лей на семью (это чуть больше 405 евро). По словам координатора гуманитарной помощи переселенцам Марии Мадалины Турзы, сумма "не только достойна, но и соответствует реалиям рынка в Румынии". При этом уязвимые слои населения, люди старше 65 лет и поступившие в румынские университеты студенты продолжат пользоваться положениями предыдущей программы 50/20".

Украинцы, оказавшиеся в Румынии из-за войны, отмечают, что на самом деле квартиры стоят дороже. К примеру, в столице можно найти двухэтажную квартиру на 4 комнаты стоимостью 600 евро (это почти 3000 лей), а в курортных городах Констанца и Мамая в мае квартиры сдают по цене 600-1200 евро (это примерно 3000-6000 лей), а за три месяца просят 3000 евро (14,8 тыс. лей). И это минимальные цены на двухкомнатные студии.

"Переживаем, сможем ли дождаться компенсации, потому что если Румыния так с задержками рассчитывается со своими гражданами, вряд ли будет очень спешить перечислять деньги украинцам", — отмечает украинка Ксения, которая также вынуждена искать жилье из-за изменившихся условий.

О том, как теперь помогают украинцам Чехия, Германия, Польша и другие страны, читайте в материале: Устали от благотворительности? Страны ЕС кардинально меняют правила помощи украинцам — как теперь выжить беженцам