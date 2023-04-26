Румунія змінює правила: кошти на оренду житла українські біженці отримуватимуть напряму

Уряд країни скасовує програму "50/20" для більшості українців

Наприкінці березня уряд Румунії – однієї з країн, що прихистила через війну тисячі українців, змінив підхід до надання допомоги біженців. Тепер компенсацію витрат на житло переселенці отримуватимуть напряму.

Майже рік українці користувались в Румунії підтримкою в рамках програми "50/20". Це розмір виплат, які отримували громадяни країни за поселення українських біженців, відповідно 50 лей/доба на особу за житло і 20 лей/доба за харчування. Власникам готелів також компенсували витрати з розрахунку 100 лей за особу, але не більше 230 лей за номер. Але з часом держава стала затримувати розрахунки і зараз мають борг перед власниками житла за кілька місяців. Це призводило до того, що румуни виселяли українців, бо мали платити за комунальні послуги.

В кінці березня уряд переглянув формат допомоги українським біженцям. Тепер вони напряму отримуватимуть кошти на оплату оренди за житло з розрахунку 2000 лей на родину (це трохи більш як 405 євро). За словами координаторки гуманітарної допомоги переселенцям Марії Мадаліни Турзи, сума "не тільки достойна, але й відповідає реаліям ринку в Румунії". При цьому вразливі верстви населення, люди старше 65 років та студенти, що вступили до румунських університетів, продовжать користуватися положеннями попередньої програми 50/20".

Українці, що опинились в Румунії через війну, зазначають, що насправді квартири коштують дорожче. Наприклад, в столиці можна знайти двоповерхову квартиру на 4 кімнати вартістю 600 євро (це майже 3000 лей), а в курортних містах Констанца і Мамая у травні квартири здають за ціною 600-1200 євро (це приблизно 3000-6000 лей), а за три місяці просять 3000 євро (14,8 тис. лей). І це мінімальні ціни за двокімнатні студії.

"Переживаємо, чи зможемо дочекатися компенсації, бо якщо Румунія так з затримками розраховується зі своїми громадянами, навряд чи буде дуже поспішати переказувати гроші українцям", — зазначає українка Ксенія, що також змушена шукати житло через змінені умови.

Про те, як тепер допомагають українцям Чехія, Німеччина, Польща та інші країни, читайте у матеріалі: Втомилися від благодійності? Країни ЄС кардинально змінюють правила допомоги українцям — як тепер вижити біженцям