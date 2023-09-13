У Румунії знову викликали "на килим" російського посла: що сталось цього разу

МЗС Румунії також поінформувало союзників у НАТО і консультується з ними щодо ситуації на кордоні з Україною

Румунія викликала очільника російської дипломатичної місії до Міністерства закордонних справ "на килим". Причиною стали знайдені за 14 кілометрів від кордону уламки від російського безпілотника. В МЗС назвали постійні російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС. Подібний інцидент фіксують на території країни вже не вперше.

"У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку Росії", – зазначається в офіційній заяві.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи знайдені на території країни уламки дронів, закликав не турбуватись, зазначивши, що жодної небезпеки немає. Тим часом, в МЗС посилили діалог з НАТО.

"МЗС поінформувало союзників у НАТО і консультується з ними щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною. Також МЗС невідкладно викликає керівника дипломатичної місії РФ", – повідомили у зовнішньодипломатичному відомстві Румунії.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі показали кадри удару російського дрону Shahed-136 по території Румунії. Інцидент із потраплянням територією країни НАТО стався 4 вересня.