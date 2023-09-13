Новые обломки российского "Шахеда" найдены в Румынии: до границы с Украиной 14 км (карта)

В Румынии повторно произошел инцидент с БПЛА и на сейчас раз в 14 километрах от границы с Украиной обнаружили фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Их нашли районе сел Нуферу и Виктория после очередной атаки оккупантов на Одесскую область.

Об этом информирует Digi24. Отмечается, что в этот район был направлен вертолет ВВС для сбора доказательств.

"Министерство национальной обороны сообщило, что в районе городов Нуфарул и Виктория в округе Тулча были обнаружены фрагменты, которые могли быть выпущены беспилотником, разбросанные на площади в несколько десятков метров. В этот район направлен вертолет ВВС для сбора доказательств", — говорится в сообщении.

Как оказалось, бригады Минобороны начали проверку после того, как прошлой ночью люди из нескольких населенных пунктов обратились в экстренные службы и сообщили о падении дронов.

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