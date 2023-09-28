Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским (фото)

В частности, осбуждался и вопрос усиления ВСУ

Сегодня, 28 сентября, в Украину продолжаются прибывать иностранные гости. После министров обороны Франции и Британии стало известно, что с официальным визитом приехал еще и генсек НАТО Йенс Столтенберг. О его приезде ранее не сообщалось.

По прибытию он встретился с президентов Владимиром Зеленским. На их совместном брифинге побывл и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Как передает наш корреспондент, на встрече с Зеленским Столтенберг обсуждали усиление украинской армии.

"Сегодня мы с господином Столтенбергом, обсудили все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, реальную ситуацию на поле бое и потребности украинских воинов", — сказал Зеленский на брифинге.

Как пишгет издание Liga, ссылаясь на иформацию от ОП, одной из ключевых тем визита было усиление украинской противовоздушной обороны.

Следует отметить, как ранее сообщал "Телеграф", на встрече с новым министром обороны Британии Грантом Шаппсом президент также обсуждал этот вопрос. В Офисе президента отметили тогда, что усиление ПВО в канун зимы, является особенном важной темой.

Ранее мы писали о том, что в сентбре в Киев с официальным визитом также приезжал и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он провел встречи с ключевыми украинскими чиновниками, включая президента страны Владимир Зеленского, а также главу МИД Дмитрия Кулебу.