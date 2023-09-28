Новый министр обороны Британии впервые приехал в Киев (видео)

Украину заверили в том, что поддержка не прекратится

Сегодня, 28 сентбяря, в Украину приехал новый министр обороны Британии Грант Шаппс. Это его первый визит после вступления в должность.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Владимир Зеленский назвал эту встречу "содержательной".

Во время неё украинский лидер, в частности, поблагодарил наших британских партнеров за всю оказанную помощь, а Шаппс от лица правительства Британии отметил, что Украина остается на острие внимания его страны.

"Мы будет стоять с вами плечем к плечу все время", — заверил Шаппс.

Собеседники также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что, как отметили в ОП, особенно важно накануне зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, что бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес подал в отставку в прошлом месяце. Он покинул свой пост по собственному желанию, а премьер-министр Сунак отметил, что "Уоллес покидает свой пост с моей благодарностью и уважением".

О том, что известно о преемнике Бена Уоллеса Гранте Шаппсе, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в сентбре в Киев с официальным визитом также приезжал и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он провел встречи с ключевыми украинскими чиновниками, включая президента страны Владимир Зеленского, а также главу МИД Дмитрия Кулебу.