СМИ уже знают, кто возглавит Минобороны Британии: недавно он был в Украине, что о нем известно

Он уже был замечен на Даунинг-стрит

После новости об отставке министра обороны Великої Британии Бена Уоллеса в СМИ назвали имя того, кто возможно заменит его. Он, к слову, недавно приезжал в Украину.

Так, по данным SkyNews, ожидается, что новым министром якобы станет нынешний глава минэнерго Британии Грант Шеппс. Сегодня, 31 августа, он уже был замечен на Даунинг-стрит.

Что известно о Гранте Шеппсе

За последний год успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, а сейчас является министром энергетики;

На днях посетил Киев, когда Великобритания приняла меры по поддержке поставок топлива для украинских электростанций, чтобы обеспечить страну энергией в зимний период;

Поддерживает Украину. Недавние его заявления:

"Наша поддержка Украины непоколебима перед лицом варварского вторжения путина – Великобритания продолжает поддерживать Украину, пока она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну", "Нация, сильная и идущая вперед, несмотря на постоянные нападения".

Весной 2022 года Грант Шеппс сообщал, что принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших из страны из-за нападения россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ называли возможным будущим министром обороны Великобритании и главу МИД Джеймса Клеверли.