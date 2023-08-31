Глава Минобороны одной из главных союзниц Украины ушел в отставку

Премьер-министр Великобритании принял заявление

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. В прошлом месяце он отметил четвертый год своего пребывания на посту министра обороны.

Соответствующее решение об уходе с должности Уоллес направил премьер-министру королевства Риши Сунаку. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Sky News.

В своем письме он подчеркнул, что за последние четыре года Вооруженные Силы Великобритании блестяще проявили себя. Уоллес также поблагодарил правительство за реакцию на войну в Украине, а Риши Сунака — за инвестиции в армию.

"Уходя с поста, я могу осознать, что Министерство обороны, которое я покидаю, теперь более современное, лучше финансируется и более уверенное, чем организация, которую я возглавил в 2019 году", — сказал министр.

В своем ответе Сунак принял отставку министра и написал, что Уоллес "отлично служил нашей стране", высоко оценив его "стратегическую дальновидность и ясность".

"Самоотверженность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности министра обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой приверженности делу Вооруженных сил и безопасности Великобритании. Вы оставляете Министерство обороны и Вооруженные силы хорошо подготовленными к будущему", — отметил премьер-министр.

Также Сунак подчеркнул, что понимает решение Уоллеса уйти в отставку и сказал: "Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пост министра обороны Великобритании после ухода Бена Уоллеса может занять глава МИД Джеймс Клеверли.