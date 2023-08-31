Глава Міноборони однієї з головних союзниць України пішов у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії прийняв заяву

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес подав у відставку. Минулого місяця він відзначив четвертий рік свого перебування на посаді міністра оборони.

Відповідне рішення про звільнення з посади Воллес направив прем’єр-міністру королівства Ріші Сунаку. Про це у четвер, 31 серпня, повідомляє Sky News.

У своєму листі він наголосив, що за останні чотири роки Збройні Сили Великобританії блискуче проявили себе. Уоллес також подякував уряду за реакцію на війну в Україні, а Ріші Сунаку — за інвестиції в армію.

"Йдучи з посади, я можу усвідомити, що Міністерство оборони, яке я залишаю, тепер сучасніше, краще фінансується і впевненіше, ніж організація, яку я очолив у 2019 році", — сказав міністр.

У своїй відповіді Сунак прийняв відставку міністра і написав, що Воллес "відмінно служив нашій країні", високо оцінивши його "стратегічну далекоглядність і ясність".

"Самовідданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов’язки міністра оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої прихильності до справи Збройних сил і безпеки Великої Британії. Ви залишаєте Міністерство оборони та Збройні сили добре підготовленими до майбутнього", — зазначив прем’єр-міністр.

Також Сунак підкреслив, що розуміє рішення Уоллеса піти у відставку і сказав: "Ви залишаєте свою посаду з моєю вдячністю та повагою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пост міністра оборони Великої Британії після відходу Бена Воллеса може обійняти голова МЗС Джеймс Клеверлі.