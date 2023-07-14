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Уоллес пояснив скандальну заяву про "Амазон" та подяку України

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Бен Уоллес порозумівся за скандал із Зеленським Новина оновлена 14 липня 2023, 16:56
Бен Уоллес порозумівся за скандал із Зеленським

Слова Уоллеса були не про уряди

Після українських чиновників за скандал із Зеленським поспішили пояснитися і у Британії. Її міністр оборони заявив, що його не так зрозуміли.

Про це написав міністр оборони Британії Бен Уоллес на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його коментар був не про уряди, а про громадян та депутатів міжнародної спільноти.

"Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах та в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії", — каже міністр.

Він додав, що владі його Великої Британії пощастило, що населення та всі партії у парламенті підтримують зусилля країни щодо надання допомоги Україні.

"Мої коментарі прагнули показати те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а потрібно докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про "Amazon" були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а скоріше "партнерськими"", — написав Уоллес.

Також міністр додав, що він особисто продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно, "але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу".

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країни заходу не онлайн-магазин Amazon, щоб надавати необхідне озброєння Україні на першу вимогу.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки...", - сказав він.

У відповідь на це президент Зеленський у саркастичній формі відповів, що "Ми можемо прокидатися вранці і дякувати йому".