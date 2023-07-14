Уоллес объяснил скандальное заявление об "Амазоне" и благодарности Украины

Слова Уоллеса были не о правительствах

После украинских чиновников за скандал с Зеленским поспешили объясниться и в Британии. Её министр обороны заявил, что его не так поняли.

Об этом написал министр обороны Британии Бен Уоллес на своей странице в Facebook.

По его словам, его комментарий был не о правительствах, а о гражданах и депутатах международного сообщества.

"Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", — говорит министр.

Он добавил, что властям Великобритании повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия страны по оказанию помощи Украине.

"Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими"", − написал Уоллес.

Также министр добавил, что он лично будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется, "но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу".

Напомним, что во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны запада не онлайн-магазин Amazon, чтобы предоставлять необходимое вооружение Украине по первому требованию.

"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… ", — сказал он.

В ответ на это президент Зеленский в саркастической форме ответил, что "Мы можем просыпаться утром и благодарить его".