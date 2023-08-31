Наступник Бена Уоллеса нещодавно був у Києві: що про нього відомо і що він говорив про Україну

Він уже був помічений на Даунінг-стріт

Після новини про відставку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса у ЗМІ назвали ім’я того, хто, можливо, замінить його. Він, до речі, нещодавно приїжджав до України.

Так, за даними SkyNews, очікується, що новим міністром нібито стане нинішній голова Міненерго Британії Грант Шеппс. Сьогодні, 31 серпня, його вже помітили на Даунінг-стріт.

Оновлено: пізніше в уряді Британії офіційно підтвердили призначення Гранта Шеппса на посаду міністра оборони.

Що відомо про Гранта Шеппса

За останній рік встиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем з бізнесу, енергетики та промислової стратегії, а зараз є міністром енергетики;

Днями відвідав Київ, коли Великобританія вжила заходів щодо підтримки постачання палива для українських електростанцій, щоб забезпечити країну енергією у зимовий період;

Підтримує Україну. Нещодавні його заяви:

"Наша підтримка України непохитна перед варварським вторгненням путіна – Великобританія продовжує підтримувати Україну, поки вона відбиває російські атаки і відновлює свою країну", "Нація, сильна і йде вперед, незважаючи на постійні напади".

Навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім’ю українських біженців, які виїхали з країни через напад росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗМІ називали можливим майбутнім міністром оборони Великобританії і главу МЗС Джеймса Клеверлі.