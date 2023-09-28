Новий міністр оборони Британії вперше приїхав до Києва (відео)

Україну запевнили у тому, що підтримка не припиниться

Сьогодні, 28 вересня, в Україну приїхав новий міністр оборони Британії Грант Шаппс. Це його перший візит після вступу на посаду.

Про це повідомляє пресслужба президента України. Володимир Зеленський назвав цю зустріч "змістовною".

Під час неї український лідер, зокрема, подякував нашим британським партнерам за всю надану допомогу, а Шаппс від імені уряду Британії зазначив, що Україна залишається на вістрі уваги його країни.

"Ми будемо стояти з вами пліч-о-пліч весь час", — запевнив Шаппс.

Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що, як підкреслили в ОП, особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, що колишній глава Міноборони Британії Бен Уоллес подав у відставку минулого місяця. Він залишив свою посаду за власним бажанням, а прем’єр-міністр Сунак зазначив, що "Уоллес залишає свою посаду з моєю вдячністю та повагою".

Про те, що відомо про наступника Бена Уоллеса Гранта Шаппса, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у вересні до Києва з офіційним візитом також приїжджав і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він провів зустрічі із ключовими українськими чиновниками, включаючи президента країни Володимира Зеленського, а також главу МЗС Дмитра Кулебу.