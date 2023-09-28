Еще один министр обороны страны-союзницы прибыл в Киев

Вместе с министром столицу посетили также представители двух десятков предприятий оборонной промышленности

В один день с министром обороны Британии Грантом Шаппсом в Киев с визитом прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. В столице у него запланированы встречи.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщило посольство Франции в Украине на своей странице в соцсети Х (бывш.Twitter). Там же было опубликовано фото, на котором Лекорню стоит у мемориала погибшим во время российского вторжения.

В ходе визита министр встретится со своим коллегой министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Они будут обсуждать военную помощь Украине.

По информации французских СМИ, вместе с министром обороны Франции в столицу в этот день прибыли также представители двух десятков предприятий оборонной промышленности, которые специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов. Они обсудят тему помощи для Украины и промышленного партнерства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В столице у него были запланированы встречи.