Ще один міністр оборони країни-союзниці прибув до Києва

Разом із міністром столицю відвідали також представники двох десятків підприємств оборонної промисловості.

Одного дня із міністром оборони Британії Грантом Шаппсом до Києва з візитом прибув міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. У столиці у нього заплановано зустрічі.

Про це у четвер, 28 вересня, повідомило посольство Франції в Україні на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter). Там було опубліковано фото, на якому Лекорню стоїть біля меморіалу загиблим під час російського вторгнення.

Під час візиту міністр зустрінеться зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умеровим, а також з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним. Вони обговорюватимуть військову допомогу Україні.

За інформацією французьких ЗМІ, разом із міністром оборони Франції до столиці цього дня прибули також представники двох десятків підприємств оборонної промисловості, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів. Вони обговорюватимуть тему допомоги для України та промислового партнерства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня до Києва приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. У столиці в нього було заплановано зустрічі.