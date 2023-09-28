"Война затронула и нас": Румыния обвинила россию в нарушении воздушного пространства

В Бухаресте осудили российские атаки на дунайскую инфраструктуру

Война россии против Украины уже непосредственно затронула Румынию, что является серьезной проблемой и составляет угрозу для ее граждан.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску во время конференции "Выиграть войну, выиграть мир". Ее слова цитирует "Голос Америки".

В частности, она напомнила, что на территории ее страны нашли обломки беспилотника, который россия использовала для обстрела украинских портов на Дунае. По ее словам, это свидетельствует о том, что "война затронула Румынию и угрожает ее гражданам"

"Это нарушение нашего воздушного пространства. Правительство Румынии решительно осудило все атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины, на невинных людей в сотне метров от румынской границы", — отметила Одобеску.

По ее словам, то что россия делает в регионе является возмутительным и это существенно ухудшает ситуацию с безопасностью. Вместе с тем, она подчеркнула важность оказания поддержки Украине.

"Украинцы не только защищают свою страну, они также защищают нас, нашу безопасность, нашу свободу, потому что то, что рф делает в этой незаконной, жестокой, неоправданной войне, угрожает и другим", — добавила министр.

Как сообщалось ранее, в Румынии в 14 километрах от границы с Украиной обнаружили фрагменты, которые, вероятно, являются частью российского беспилотника.

После этого Бухарест вызвал российского посла и назвал постоянные российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.