"Війна торкнулася і нас": Румунія звинуватила росію у порушенні повітряного простору

У Бухаресті засудили російські атаки на дунайську інфраструктуру

Війна Росії проти України вже безпосередньо торкнулася Румунії, що є серйозною проблемою і становить загрозу для її громадян.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску під час конференції "Виграти війну, виграти мир". Її слова цитує "Голос Америки".

Зокрема, вона нагадала, що на території країни знайшли уламки безпілотника, який росія використала для обстрілу українських портів на Дунаї. За її словами, це свідчить про те, що "війна торкнулася Румунії та загрожує її громадянам"

"Це порушення нашого повітряного простору. Уряд Румунії рішуче засудив усі атаки росії на громадянську інфраструктуру України, на безневинних людей за сотню метрів від румунського кордону", — зазначила Одобеску.

За її словами, те, що росія робить в регіоні, є обурливим і це істотно погіршує ситуацію з безпекою. Водночас вона наголосила на важливості надання підтримки Україні.

"Українці не лише захищають свою країну, вони також захищають нас, нашу безпеку, нашу свободу, тому що те, що рф робить у цій незаконній, жорстокій, невиправданій війні, загрожує й іншим", — додала міністр.

Як повідомлялося раніше, в Румунії за 14 кілометрів від кордону з Україною виявили фрагменти, які, ймовірно, є частиною російського безпілотника.

Після цього Бухарест викликав російського посла та назвав постійні російські атаки порушенням міжнародного права та воєнними злочинами.