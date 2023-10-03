Друга путина демонстративно унизили в Германии (фото)

Неловкая ситуация случилась на большой празднике в Германии

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на праздновании годовщины объединения Германии посадили отдельно от политиков. Вероятно, таким образом он в очередной раз оказался в неловкой ситуации из-за своей дружбы с российским диктатором владимиром путиным.

Многие высокопоставленные политики совсем не хотели оказаться на одном фото с Шрёдером. Рядом с ним села только его супруга. Об этом пишет Bild.

Герхард Шрёдер с женой. Фото - ddp images/Chris Emil Janßen

"Почти никто не хотел, чтобы его видели с ним (со Шрёдером, — Ред.). Его нужно было расположить таким образом, чтобы не слишком многим высокопоставленным политикам пришлось пройти мимо Шредера по пути к своему месту", — говорится в материале.

Отмечается, что в стране Шрёдера критикуют за лоббирование интересов рф и работу в росссийских госкорпорациях. Стоит добавить, что после аннексии Крыма бывший канцлер был выдвинут правительством россии на должность главы совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

Когда начала полномасштабная война в Украине Шрёдер не осудил агрессию рф и в частности путина. Также он критиковал западные санкции, введенные против россии.

Герхард Шрёдер с женой. Foto: Daniel Peters

Для справки: во вторник, 3 октября, в Германии состоялась большая церемония в честь воссоединения 33 года назад. В Гамбургскую Эльбскую филармонию приглашены все руководство страны и 1300 гостей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале полномасштабного вторжения путин выдвигал условия Франции и Германии. Он требовал, чтобы страны признали Крым частью россии.