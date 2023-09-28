Обмочившийся союзник россии на встрече с путиным попал в новый конфуз (видео)

Выставили на смех дружественного себе президента сами же россияне

Президент Южного Судана Сальваторе Киир, который в прошлом году не смог сдержать свое мочеиспускание во время прослушивания гимна, приехал к своему союзнику — владимиру путину. Правда, уже в кремле африканский лидер угодил еще в одну конфузную ситуацию.

К слову, выставили на смех дружественного себе президента сами же россияне. Так, например, российский госканал "Звезда" опубликовал видео, которое подписал: "Президент Южного Судана Киир не смог совладать с наушником во время переговоров с путиным".

На кадрах можно увидеть как африканец настолько долго пытается пристроить наушник к своему уху, что это сделать это ему решил помочь диктатор путин. Однако и это сильно не помогло. Даже после советов главы кремля наушник предательски не хотел оказываться на своем месте и вовсе свалился на пол. Совладать с современным гаджетом президенту Южного Судана, судя по видео, удалось лишь с помощью организаторов мероприятия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на саммите БРИКС произошла конфузная ситуация с китайской делегацией. Часть из неё "повязали" охранники.