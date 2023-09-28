Союзник росії, що обмочився, на зустрічі з путіним потрапив у новий конфуз (відео)

Виставили на сміх дружнього собі президента самі ж росіяни

Президент Південного Судану Сальваторе Кір, який минулого року не зміг стримати своє сечовипускання під час прослуховування гімну, приїхав до свого союзника — володимира путіна. Щоправда, вже в кремлі африканський лідер потрапив ще в одну конфузну ситуацію.

До слова, виставили на сміх дружнього собі президента самі ж росіяни. Так, наприклад, російський держканал "Звєзда" опублікував відео, яке підписав: "Президент Південного Судану Кір не зміг упоратися з навушником під час переговорів з путіним".

На кадрах можна побачити як африканець настільки довго намагається прилаштувати навушник до свого вуха, що зробити це йому вирішив допомогти диктатор путін. Однак і це сильно не допомогло. Навіть після порад глави кремля навушник зрадницьки не хотів опинятися на своєму місці, а потім і зовсім впав на підлогу. Впоратися із сучасним гаджетом президенту Південного Судану, судячи з відео, вдалося лише за допомогою організаторів заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на саміті БРІКС відбулася конфузна ситуація з китайською делегацією. Частину з неї "пов’язали" охоронці.