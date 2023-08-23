Приниження Китаю? Помічника Сі Цзіньпіна на саміті БРІКС скрутила охорона (відео)

У Сі "вкрали" помічника

На саміті БРІКС, що проходить у ПАР, відбулася конфузна ситуація з китайською делегацією. Частину з неї "пов’язали" охоронці.

Так у мережі поширюється відео, на якому можна побачити, що помічника Сі Цзіньпіна скрутили та затримали просто під боком у китайського лідера. Він йшов за главою КНР, але з якоїсь причини відстав, а в справу втрутилася африканська охорона заходу. Після цього африканці зачинили двері від камер та очей присутніх.

Варто зазначити, що саміт БРІКС у 2023 році сповнений конфузів. Так, наприклад, глава МЗС рф лавров став справжнім посміховиськом ще коли тільки-но прибув на захід. А з путіним і зовсім сталася дивна історія. Невиїзний диктатор виступав перед залом з відеозв’язку, але чомусь не своїм голосом. Примітно, що такий конфуз трапився саме з главою кремля, якого й так постійно підозрюють у тому, що він обклав двійниками і не виходить на вулицю з бункера. Тепер, мабуть, у прибічників цієї теорії виник ще один аргумент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неявка путіна на саміт БРІКС розкриває важливу деталь щодо росії.