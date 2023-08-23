Унижение Китая? Помощника Си Цзиньпина на саммите БРИКС скрутила охрана (видео)

У Си "украли" помощника

На саммите БРИКС, который проходит в ЮАР, произошла конфузная ситуация с китайской делегацией. Часть из неё "повязали" охранники.

Так в сети распространяется видео, на котором можно увидеть, что помощника Си Цзиньпина скрутили и задержали прямо под боком у китайского лидера. Он шел за главой КНР, но по какой-то причине отстал, а в дело вмешалась африканская охрана мероприятия. После этого африканцы закрыли двери от камер и глаз собравшихся.

Стоит отметить, что саммит БРИКС в 2023 году полон конфузов. Так, например, глава МИД рф лавров стал настоящим посмешищем еще как только прибыл на мероприятие. А с путиным и вовсе произошла странная история. Невыездной диктатор выступал перед залом по видеосвязи, но почему-то не своим голосом. Примечательно, что такой конфуз случился именно с главой кремля, которого и так постоянно подозревают в том, что он обложился двойниками и не выходит на улицу из бункера. Теперь, по всей видимости, у сторонников данной теории появился еще один аргумент.

Напомним, ранее мы писали о том, что неявка путина на саммит БРИКС раскрывает важную деталь насчет россии.