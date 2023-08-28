путин выдвинул требования Макрону и Шольцу в начале большого вторжения в Украину: что хотел диктатор
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путин готов был к переговорам, но на двух своих условиях
На девятый день полномасштабного вторжения россии в Украину диктатор владимир путин стал требовать от президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца признать Крым территорией рф.
Об этом пишет немецкая газета BILD, получившая доступ к расшифровкам переговоров Макрона и Шольца. По словам канцлера ФРГ, путин с первых дней рассказывал ему по телефону о так называемых "демилитаризации и денацификации" на территории Украины.
"Он (путин, — Ред.) просил меня о том, чтобы Крым был признан частью россии. И о независимости этих "республик" ("лнр" и "днр" — Ред). Ничего нового, если говорить прямо", — сказал Шольц.
При этом, что удивило западных лидеров, российский президент вовсе не затрагивал тему санкций и не пытался жаловаться на них.
"Что меня беспокоит больше, чем переговоры: он (путин, — Ред.) не жалуется на все санкции. Он даже не упомянул о санкциях", — сказал канцлер.
По словам Шольца, путин изначально был готов к переговорам, но без присутствия в них Зеленского — только с ним и Макроном. Это было его первое условие. Второе — чтобы не было прекращения огня.
"Потом путин сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом США, чтобы получить от него указания", — говорит канцлер Германии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, почему россия уже стратегически проиграла войну.