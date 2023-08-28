путін висунув вимоги Макрону та Шольцю на початку великого вторгнення в Україну: що хотів диктатор

путін готовий був до переговорів, але на двох своїх умовах

На дев’ятий день повномасштабного вторгнення росії в Україну диктатор володимир путін почав вимагати від президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца визнати Крим територією росії.

Про це пише німецька газета BILD, яка отримала доступ до розшифровок переговорів Макрона та Шольца. За словами канцлера ФРН, путін з перших днів розповідав йому по телефону про так звані "демілітаризацію та денацифікацію" на території України.

"Він (путін, — Ред.) просив мене про те, щоб Крим був визнаний частиною росії. І про незалежність цих "республік" ("лнр" і "днр" — Ред). Нічого нового, якщо говорити прямо", — сказав Шольц.

При цьому, що здивувало західних лідерів, російський президент зовсім не торкався теми санкцій і не намагався скаржитися на них.

"Що мене турбує більше, ніж переговори: він (путін, — Ред.) не скаржиться на всі санкції. Він навіть не згадав про санкції", — сказав канцлер.

За словами Шольца, путін спочатку був готовий до переговорів, але без присутності в них Зеленського — лише з ним та Макроном. Це була його перша умова. Друга – щоб не було припинення вогню.

"Потім путін сказав, що українська делегація поїхала до Польщі, тому що вони хочуть поговорити з президентом США, щоб отримати від нього вказівки", — каже канцлер Німеччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, чому росія вже стратегічно програла війну.