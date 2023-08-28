"Дід": путіну на вибори шукають конкурентів за віком. Кого вже хочуть висунути

росіян не влаштовує вік путіна

Напередодні президентських виборів в росії, які повинні пройти в 2024 році, в кремлі вже визначилися з "конкурентами" володимира путіна. Їх відбирають за новою методикою.

Як пише видання "Медуза", посилаючись на власні джерела, головним критерієм для майбутніх суперників путіна є їх вік. За інформацією журналістів, в адміністрації президента рф хочуть, щоб усі кандидати на пост президента росії були не молодшими за 50 років. Таким чином путін на їхньому фоні не повинен виглядати дідом.

"Наявність молодих кандидатів у бюлетені може змусити росіян задуматися про те, що 70-річний путін — вже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою", — йдеться у матеріалі.

На даний момент в АП розраховують, що на вибори окрім путіна підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР та "Нових людей":

геннадій зюганів (від КПРФ);

леонід слуцький (ЛППР);

З іншими кандидатами поки що складно — вони або не хочуть брати участь, або надто молоді і не влаштовують путіна.

Видання зазначає, що згідно з останніми опитуваннями, вік є третьою за популярністю відповіддю на питання про те, що росіянам "не подобається" у чинному президенті.

"Одразу кілька регіональних чиновників і єдиноросів, опитаних "Медузою", підтвердили, що останні кілька років росіян справді почав турбувати вік путіна... Самі чиновники теж почали по-іншому ставитися до путіна після його сімдесятиріччя. Якщо раніше співрозмовники "Медузи" з числа чиновників, єдиноросів, лояльних до влади бізнесменів і політтехнологів називали чинного президента "першим", "головним", "верховним" або "татом", то тепер найчастіше називають його "дідом", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов назвав головну помилку путіна.