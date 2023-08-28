"Там не так багато ідіотів": Буданов видав головний секрет путінців

Росіяни думають про себе

Багато росіян, незважаючи на свій показний "ура-патріотизм", насправді чекають, поки путін помре і вже домовляються про свої власні гарантії безпеки. Приміром, так роблять деякі працівники ФСБ.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, ФСБшники, зокрема, по закритих каналах зустрічаються з лідерами російської опозиції в Європі

"Ці контакти у них йдуть приблизно з літа минулого року. Це стратегічний програш російської федерації… там не так багато ідіотів", — каже він.

Він пояснив, що кричати по телевізору "ми за росію, росія ніде не закінчується" і так далі — це одне. Але кожен із них має свої рахунки, свою нерухомість, свій бізнес далеко, не тільки в росії. Вони мають певні слабкості у вигляді дітей, онуків та інших цікавих персон.

"Якщо подивитися на російську федерацію, окуповані 28% території України – це навіть не 1% від території росії. Люди думають про себе. Але вони бояться і чекають. Вони такий народ ментально. Чекають, коли король має померти, потім це виллється назовні. Чим довше росія це тримає зараз, тим важче і довше вони будуть з цієї ситуації виходити", — сказав Буданов, додаючи, що його відомству вже зараз відомо про багато конкретних випадків і результатів переговорів таких росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов розповів, скільки ще військ росія хоче відправити в Україну.