Страна-агрессор россия уже стала дипломатическим изгнанником, а пути приняло немало роковых решений.

Украина готова к продолжительной войне по принципу Израиля. Все указывает на то, что россия исчерпала свой основной ресурс в поисках поддержки в странах Африки и КНДР. Усугубляют ситуацию страны-агрессора и просчеты их президента, о чем, в частности, говорит глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью "Радио Свобода" он рассказал, что россия стратегически она уже проиграла, а пути допустил многие ошибки, основная из которых — отсутствие понимания реального положения вещей.

"Он ошибся очень много раз. Его оторвало от реальности. Это и есть его главная ошибка. Не в просчетах, а в том, что оторвало от реальности", — отметил глава Минобороны.

Кирилл Буданов объяснил, что уже есть стратегический проигрыш российской федерации, несмотря на то, что россия еще не проиграет на поле боя:

- Я еще раз говорю: стратегический проигрыш. Это не когда мы говорим, что вот это село "А" перешло из рук в руки. Это другое. Посмотрите сейчас на Россию. Дипломатический изгнанник. Это точно вышло. Посмотрите на уровень финансовый, экономику и так далее. Да зачем далеко ходить? Прямо на курс доллара взгляните. Так что, побеждает? Точно нет.

Глава ГУР уверен: чем дольше россияне будут удерживать военную агрессию, тем труднее и дольше будут исходить из этой ситуации.

Ранее Телеграф писал, что страна-агрессор исчерпала свои запасы, однако еще может продолжать войну.