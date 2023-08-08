путин хочет затянуть войну до выборов в США: дипломат пояснил, почему ему это не поможет

В выборах в ключевых странах-партнерах Украины, и в частности в США, есть определенная угроза

Президент россии владимир путин стремится затянуть войну как можно дольше, он также надеется, что если на президентских выборах в США в ноябре 2024 года победит Дональд Трамп, это поможет ему выиграть войну. Однако этот расчет ничем не подкреплен.

Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью Obozrevatel.

Напомним, CNN, ссылаясь на американских и европейских чиновников сообщило, что путин будет стремиться дотянуть войну в Украине до очередных президентских выборов в США. Он надеется на возвращение в президентское кресло Трампа.

"Первое, с чем я соглашаюсь, что путин затягивает войну. Он об этом говорит прямым текстом. Он заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась долго. Конечно, он надеется на то, что в конце его ждет победа", — считает Алексей Мельник.

По его словам, действительно в выборах в ключевых странах-партнерах Украины, и в частности в США, есть определенная угроза.

"Что касается Трампа, мне трудно сказать, какая судьба ждет его и кто наиболее перспективный кандидат в США, но напомню, что россияне однажды уже пили шампанское, когда Трамп победил на выборах, но потом были в нем разочарованы. Поэтому не факт, что на этот раз условный Трамп – он или другой кандидат, который придет в случае проигрыша Байдена, – сразу начнет дружить с россией", — отметил дипломат.

Он добавил, что иногда даже один день на войне может решить очень многое. Порой может ничего стратегически важного не происходить неделями, а иногда ситуация может измениться за один день.

"Поэтому говорить о том, что расчет на американские выборы чем-то подкреплен и что ожидания выборов подкреплены какими-либо российскими расчетами, не стоит. Вряд ли", — резюмировал Мельник.

Как сообщал "Телеграф", недавно Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке сфальсифицировать президентские выборы в 2020 году. За последние четыре месяца это уже третье уголовное дело против него.