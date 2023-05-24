Волкер рассказал, как выборы президента в США скажутся на помощи Украине

Украинцы должны быть готовы, что в ходе предвыборной кампании будут раздаваться разные голоса и мнения — не всегда приятные для Украины

В 2024 году в США состоятся выборы президента, страна будет занята своими делами, поэтому Соединенные Штаты пытаются максимально обеспечить Украину всем необходимым, чтобы ее контрнаступление в ближайшее время было успешным.

Об этом рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер в интервью "РБК-Украина".

"В следующем году у нас президентские выборы, поэтому мы будем отвлекаться на свои дела. Поэтому, я думаю, что контрнаступление повлечет за собой очередной поток помощи именно в этом году, чтобы в следующем году не нужно было через это проходить во время наших президентских выборов. И, конечно, успех Украины в контрнаступлении станет еще одним стимулом для США продолжать оказывать еще большую поддержку Украине", — отметил он.

Курт Волкер подчеркнул, что украинцы должны быть готовы, что в ходе предвыборной кампании будут раздаваться разные голоса и мнения — не всегда приятные для Украины. Однако следует помнить, что поддержка нашей страны США будет продолжаться.

"Люди в Украине должны быть готовы. У нас демократия. У нас открытые дебаты. Будут люди, которые будут выступать за сокращение помощи Украине. И они будут делать заявления о том, что Украина коррумпирована, что деньги исчезают, нет отчетов. Вам нужно быть к этому готовыми. Но также следует помнить, что в целом США поддерживает Украину, и эта поддержка будет продолжаться и во время этих президентских выборов, и после них", — резюмировал экс-спецпредставитель США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, если Дональд Трамп доберется до власти на выборах в 2004 году в США, это станет "концом Украины".