Контрнаступление будет успешным для Украины, но это не конец войны, – Волкер

В последние месяцы россияне очень пытались добиться успехов, но они не организованы и не способны закрепляться на позициях

Долгожданное контрнаступление Украины обязательно будет и оно будет успешным для Украины, но это лишь один из этапов. Ошибочно считать, что на этом все закончится — Украине придется продолжать войну еще долгое время.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше на поле боя. Они очень сильно пытались добиться успехов в последние несколько месяцев, но оккупанты не организованы, они не могут закрепляться на позициях.

"У них плохая подготовка, плохое оснащение, плохое руководство, плохое командование, плохой контроль, плохая координация. Вместе с тем, украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием. Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше. Не знаю, насколько Украина продвинется в данном контрнаступлении, когда оно начнется, но дело не только в этом. Борьба Украины будет продолжаться и дальше", — отметил Курт Волкер.

Однако, по его мнению, на будущее контрнаступление люди возлагают слишком много надежд, тогда как это только один из этапов.

"Да, контрнаступление будет. Да, оно будет успешным для Украины, но это не конец. Не думайте, что все закончится после этого. Украине придется отстраиваться, укреплять армию, укреплять экономику и продолжать войну еще в течение длительного времени, и к этому тоже нужно быть готовыми. Сейчас поддержка Украины со стороны США очень мощна от обеих политических партий, как в Палате представителей, так и в Сенате, в администрации, поддержка общественности также. Поддержка прочная", — резюмировал экс-спецпредставитель США.

Как ранее рассказывал "Телеграф", самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что анонсируемое контрнаступление ВСУ — это дезинформация.