Отменив серьезные спортивные соревнования во избежание приезда в Бонн представителей стран-агрессоров, Германия продолжает оказывать поддержку Украине и в других сферах жизни.

Так, на днях Административный суд Берлина отклонил жалобу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которому Бундестаг страны отказался продолжать финансирование офиса, пишет Der Spiegel.

Издание поясняет, что в ФРГ существует обычай, не оформленный в виде правил: канцлеры Германии после ухода с должности имеют право занимать посты в Бундестаге, финансируемые парламентом Германии.

Такие офисы должны помочь бывшим канцлерам Германии завершить действия, которые они предприняли, находясь у власти. И они могли пользоваться этими привилегиями до конца своих дней.

И вот впервые за 50 лет Шредер стал первым бывшим канцлером Германии, лишенным этих привилегий бюджетным комитетом Бундестага. Это произошло в мае прошлого года, когда Герхарда Шредера подвергли резкой критике за его связи с россией и дружеские отношения с путиным.

После ухода с поста в 2005 году Шредер был назначен Газпромом главой наблюдательного совета компании, ответственной за проект Балтийского газопровода Nord Stream из россии в Германию. После аннексии Крыма Россией бывший канцлер Германии также был выдвинут правительством рф на пост главы совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", в отношении которой действуют санкции ЕС. Он также возглавлял наблюдательный совет компании "Газпром", занимающейся строительством нового балтийского газопровода "Северный поток — 2", а в начале прошлого года "Газпром" предложил ему место в своем совете директоров.

Кроме того, Шредер публично раскритиковал западные санкции, введенные против россии за ее агрессию против Украины. А в феврале прошлого года, когда россия начала войну против Украины, Шредер не осудил за это путина и даже надолго отложил критику российского нападения.

Поэтому решение Бундестага не продолжать финансирование офиса Шредера было вполне логичным с точки зрения поддержки правительством и народом Германии героической борьбы украинцев против русского агрессора.

Ранее "Телеграф" писал о еще одном инциденте, связанном с отношением немцев к агрессии путина: полиция Берлина запретила использование флагов как россии, так и Украины 8 и 9 мая, фактически уравняв страну-жертву и страну-агрессора. К счастью, затем власти столицы Германии изменили свое решение, оставив запрет только на символику рф и СССР.