Друга путіна демонстративно принизили у Німеччині (фото)

Незручна ситуація трапилася на великому святі в Німеччині

Колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера на святкуванні річниці об’єднання Німеччини посадили окремо від політиків. Ймовірно, таким чином він вкотре опинився у незручній ситуації через свою дружбу з російським диктатором володимиром путіним.

Багато високопоставлених політиків зовсім не хотіли опинитися на одному фото зі Шредером. Поруч із ним сіла лише його дружина. Про це пише Bild.

Герхард Шредер із дружиною. Фото — ddp images/Chris Emil Janßen

"Майже ніхто не хотів, щоб його бачили з ним (зі Шредером, — Ред.). Його потрібно було розташувати таким чином, щоб не надто багатьом високопоставленим політикам довелося пройти повз Шредера на шляху до свого місця", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в країні Шредера критикують за лобіювання інтересів росії та роботу в російських держкорпораціях. Варто додати, що після анексії Криму колишнього канцлера було висунуто урядом росії на посаду голови ради директорів найбільшої російської нафтової компанії "Роснефть".

Коли почала повномасштабна війна в Україні, Шредер не засудив агресію рф і зокрема путіна. Також він критикував західні санкції, введені проти росії.

Герхард Шредер із дружиною. Foto: Daniel Peters

Для довідки: у вівторок, 3 жовтня, у Німеччині відбулася велика церемонія на честь возз’єднання 33 роки тому. До Гамбурзької Ельбської філармонії запрошено все керівництво країни та 1300 гостей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку повномасштабного вторгнення путін висував умови Франції та Німеччини. Він вимагав, щоб країни визнали Крим частиною росії.