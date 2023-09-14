Помічник путіна видав казочку про 8 років і був висміяний у мережі

Російський чиновник використав відомий наратив кремля про 8 років

Помічник президента росії володимира путіна, перший віцепрезидент Олімпійського комітету рф (ОКР) Ігор Левітин заявив, що луганські та донецькі спортсмени нібито вісім років жили під "жорстким насильством українського режиму". Напередодні він розповів, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) "надув" рф.

Відповідний коментар російського чиновника наводить "Матч ТВ". У мережі назвали дані слова Левітина абсурдом.

"Україна на всіх засіданнях, на яких бере участь, нагадує, скільки спортсменів загинуло в ході СВО. Вісім років Україна знищує регіони! І там теж гинули спортсмени, виїжджали із цих територій, там повністю відсутня спортивна інфраструктура.

Ми про це не говоримо, а це неправильно. ОКР, Мінспорту, спортсменам треба ці питання дивитися. Яка доля у наших колег, які вісім років жили під жорстким насильством українського режиму", – сказав Левітин.

У мережі лише посміялися зі слів помічника путіна.

Нагадаємо, в росії накинулися на тренера збірної з футболу, який закликав гравців бігти у Європу.

Раніше повідомлялося, що вертоліт із Левітиним на борту без попередження сів на футбольне поле в Ірані.