Помощник путина выдал сказочку про 8 лет и был высмеян в сети
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Российский чиновник использовал известный нарратив кремля про 8 лет
Помощник президента рф владимира путина, первый вице-президент Олимпийского комитета россии (ОКР) Игорь Левитин заявил, что луганские и донецкие спортсмены якобы восемь лет жили под "жестким насилием украинского режима". Накануне он рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) "надул" рф.
Соответствующий комментарий российского чиновника приводит "Матч ТВ". В сети посчитали данные слова Левитина абсурдом.
"Украина на всех заседаниях, на которых участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО. Восемь лет Украина уничтожает регионы! И там тоже погибали спортсмены, уезжали с этих территорий, там полностью отсутствует спортивная инфраструктура.
Мы об этом не говорим, а это неправильно. ОКР, Минспорту, спортсменам надо эти вопросы смотреть. Какая судьба у наших коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима", – сказал Левитин.
В сети лишь посмеялись над словами помощника путина.
Напомним, в рф накинулись на тренера сборной по футболу, который призвал игроков бежать в Европу.
Ранее сообщалось, что вертолет с Левитиным на борту без предупреждения сел на футбольное поле в Иране.