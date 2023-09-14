Помощник путина выдал сказочку про 8 лет и был высмеян в сети

Российский чиновник использовал известный нарратив кремля про 8 лет

Помощник президента рф владимира путина, первый вице-президент Олимпийского комитета россии (ОКР) Игорь Левитин заявил, что луганские и донецкие спортсмены якобы восемь лет жили под "жестким насилием украинского режима". Накануне он рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) "надул" рф.

Соответствующий комментарий российского чиновника приводит "Матч ТВ". В сети посчитали данные слова Левитина абсурдом.

"Украина на всех заседаниях, на которых участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО. Восемь лет Украина уничтожает регионы! И там тоже погибали спортсмены, уезжали с этих территорий, там полностью отсутствует спортивная инфраструктура.

Мы об этом не говорим, а это неправильно. ОКР, Минспорту, спортсменам надо эти вопросы смотреть. Какая судьба у наших коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима", – сказал Левитин.

В сети лишь посмеялись над словами помощника путина.

Напомним, в рф накинулись на тренера сборной по футболу, который призвал игроков бежать в Европу.

Ранее сообщалось, что вертолет с Левитиным на борту без предупреждения сел на футбольное поле в Иране.