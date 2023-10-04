США принизили російських дипломатів напередодні зустрічі "ядерної п’ятірки"

Чому у США затягнули видачу віз російським дипломатам, невідомо

США відмовилися видавати візи російським дипломатам, які мали брати участь у консультаціях "ядерної п’ятірки" у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Проте пізніше російська сторона заявила, що візи таки вдалося отримати.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова. Причин зміни рішення американців він не уточнив.

"Ми планували нові переговори на полях сесії Першого комітету Генасамблеї ООН, що проходить зараз у Нью-Йорку. Але станом на вчорашній вечір нашим представникам, які повинні були проводити й координувати захід, візи ще видані не були", — заявив дипломат.

Нещодавно росія стала головою цього неформального об’єднання і мала представити на майбутній зустрічі з ООН своє бачення графіка зустрічей "п’ятірки" та основні теми на найближчий рік. Напередодні зустрічі російська сторона загалом окреслила свої пріоритети для цієї зустрічі, проте навіть тоді вже стало зрозуміло, що вони сильно різняться з американськими.

У візі було відмовлено всім росіянам, включаючи голову делегації. Сергій Рябков заявив, що невидача віз розцінюється російською стороною як "нагадування про те, що зловживання американцями їхніх функцій як країни, яка приймає установу ООН, триває".

Однак у коментарі ТАСС сьогодні, 4 жовтня, він заявив, що росіяни все ж таки отримали візи для поїздки до США. Що вплинуло на рішення американців, він не уточнив.

"Сьогодні видали", — коротко сказав заступник міністра.

У неформальне об’єднання "ядерна п’ятірка" входять США, росія, Великобританія, Франція та Китай. У серпні США передали головування російській стороні.

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