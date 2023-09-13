"Вперше сказав правду": пєсков принизив росію на всю країну? (відео)

Мережу вже не зупинити

Російських чиновників продовжують підводити їхні роти. Тільки нещодавно глава Мордовії увігнав володимира путіна в конфузну ситуацію, а тепер у мережі насміхаються вже над дмитром пєсковим.

Так, мережею поширюється відео, на якому прессекретар путіна вимовляє замість "російська федерація" — "російська педерація". Достовірність цього ролика підтвердити важко, проте примітно, що у повній та офіційній версії відео, яким є інтерв’ю пєскова для пропагандистів із "Ізвестій", на цьому моменті відбуваються якісь страннощі.

Справа в тому, що на слові федерація на пропагандистському відео йде різка зміна кадру, а читаючи по губах, можна припустити, що першою літерою таки була - п.

Варто зазначити, що після нового інтерв’ю пєскова мережу не зупинити від хвилі глузувань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на саміті БРІКС з президентом росії відбулися дивні метаморфози. На відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, можна побачити, як під час виступу путіна у нього чомусь був змінений голос.