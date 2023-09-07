Знову двійник? з путіним стався новий курйоз (відео)

У мережі ще більше стали знущатися з президента рф

З російським диктатором володимиром путіним продовжують відбуватися різні конфузи. Його піддані так і норовлять чомусь назвати його іншим ім’ям. Для патріарха Кирила, наприклад, глава кремля вже ставав васильовичем, а тепер туди ж і глава Мордовії.

Так, мережею розлетілося відео із зустрічі путіна та глави Мордовії артемом здуновим. Останній так поспішав вимовити по-батькові свого президента, що й зовсім не зміг його вимовити Вийшло, на думку користувачів мережі, щось середнє між Анатолійовичем та "Володимічем".

Варто зазначити, що комічності ситуації додає і так звана "бункерність" (параноя) путіна через яку деякі вже давно підозрюють диктатора у користуванні послугами двійників. Після нового конфузу в мережі ще більше стали знущатися над президентом росії і "розгадувати" те, хто ж був у кадрі: анатолійович, владімич чи ще хтось.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на саміті БРІКС з президентом росії відбулися дивні метаморфози. На відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, можна побачити, як під час виступу путіна у нього чомусь був змінений голос.