путін хоче відзначити 80-річчя перемоги "яскраво"

Російський диктатор володимир путін раптово замислився про 9 травня аж 2025 року. Він запропонував росіянам відсвяткувати 80-річчя перемоги СРСР у Великій вітчизняній "особливо".

За інформацією російських пропагандистів, які посилаються на слова глави кремля, на нараді організаційного комітету "Перемога" його учасникам було запропоновано підготувати проект Великої Вітчизняної війни: зібрати артефакти від початку і до кінця війни, трофейні документи та продемонструвати накази нацистів. Адже, додав путін, "9 травня 2025 року ми маємо відзначити яскраво та урочисто".

Чи сподівається сам путін взяти участь у святкуванні поки що незрозуміло. Але варто відзначити, що Гаага вже давно видала ордер на його арешт, у кремль і москву все частіше прилітають невідомі дрони, а в росії за рік трапилося вже цілих дві "громадянські війни" — одну почали бійці РДК, а іншу нині покійний пригожин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 травня 2023 року обернувся для росії черговою ганьбою. Танків не було, а друг путіна лукашенко і зовсім нібито мало не помер.