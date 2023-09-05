путин хочет отметить 80-летие победы "ярко"

Российский диктатор владимир путин внезапно задумался о 9 мая аж в 2025 году. Он предложил россиянам отпраздновать 80-летие победы СССР в Великой отечественной "по-особому".

По информации российских пропагандистов, которые ссылаются на слова главы кремля, на совещании организационного комитета "Победа" его участникам было предложено подготовить проект по Великой Отечественной войне: собрать артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы и продемонстрировать приказы нацистов. Ведь, добавил путин, "9 мая 2025 года мы должны отметить ярко и торжественно".

Надеется ли сам путин принять участие в праздновании пока непонятно. Но стоит отметить, что Гаага уже давно выдала ордер на его арест, в кремль и москву все чаще прилетают неизвестные дроны, а в рф за год случилось уже целых две "гражданские войны" — одну начали бойцы РДК, а другую ныне покойный пригожин.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 мая в 2023 обернулся для россии очередным позором. Танков не было, а друг путина лукашенко и вовсе якобы чуть не умер.