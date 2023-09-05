Журналіст Валерій Калниш нагадав путіну, що "хто обзивається, той сам так називається"

Після того, як я прочитав нові фашистські заяви путіна, мені дуже захотілося написати великий текст-розбір. Згадати про чорносотенців, нове зростання антисемітських та антиукраїнських настроїв на росії, посміятися з того, як путін посилається на думку неназваних ізраїльтян, які пишуть в інтернет (ніби він знає що це таке), обуритися і закликати до відповіді….

Але потім я передумав. І ось чому.

1. Такими заявами путін і намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу. росіяни будуть йому вірити, а в комусь може зародитися зерно сумніву: "раптом він правий?". Класична маніпуляція з розряду "диму без вогню не буває" та "є різні думки".

2. путін — неадекват. Клінічний. З діагнозом. Є таке відхилення — "антисемітизм". Він є носієм цієї симптоматики.

3. Цей ідіот живе у світі своїх збочених думкоформ, які у його віці не змінюються і не коригуються.

4. Я згадав про це відео. Як кажуть, ніколи ще путін не був такий близький до провалу